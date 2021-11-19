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Тот самый луковый суп как у бабушки, который полюбят дети

На пять порций у Александра Бельковича ушло 374 рубля.

Тот самый луковый суп как у бабушки, который полюбят дети
Суп из четырех видов лука. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Лук порей 250 г (55 р.)  
  • Лук шалот 2 шт. (50 р.)
  • Лук репчатый 2 шт. (5 р.)
  • Чеснок соло 1 шт. (18 р.)
  • Сливочное масло 50 г (34 р.)
  • Винный уксус 1 ст. ложка (4 р.)
  • Скумбрия горячего копчения 150 г (70 р.)
  • Сливочный сыр 100 г (64 р.)
  • Зеленый лук б. пучок 70 г (37 р.)
  • Оливковое масло 20 мл (12 р.)
  • Чиабатта ½ шт. (25 р.)
  • Соль
  • Перец

Итого: 5 порций = 374 р., 1 порция = 75 р.

Приготовление:

Берем лук порей и отрезаем корешки, а также жесткие зеленые концы. Нарезаем кольцами.

Фото: СТС

Лук репчатый и шалот чистим и режем соломкой.

Фото: СТС

У зеленого лука отрезаем белую часть, нарезаем колечками. Зеленую часть откладываем в сторону.

В разогретую кастрюлю забрасываем сливочное масло (50 г), отправляем туда репчатый и лук шалот, тушим на медленном огне.

Фото: СТС

Когда лук станет мягкий – отправляем к нему лук порей и перемешиваем.

Чеснок чистим, рубим и отправляем вместе с колечками зеленого лука в кастрюлю. Обжариваем все еще 5 минут, постоянно помешивая.

Фото: СТС

Заливаем лук водой – так, чтобы покрывало на 2 см выше уровня лука. Варим пока лук не станем полностью мягкий. Солим. Перчим.

Перебиваем суп блендером, добавляем 1 ст. ложку винного уксуса и перемешиваем.

Фото: СТС

Нарезаем оставшуюся зеленую часть зеленого лука мелкими колечками.

Фото: СТС

У скумбрии снимаем шкурку и рвем мякоть кусочками. Смешиваем скумбрию со сливочным сыром и зеленым луком.

Сервировка:

Переливаем луковый суп в порционные тарелки, посыпать колечками зеленого лука, взбрызнуть оливковым масло и подавать с чиабаттой с массой из скумбрии и сливочного сыра.

Приятного аппетита!

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