«Нежный-нежный»: Белькович рассказал, как сварить тыквенный суп, который «будут есть все»

Блюдо получается ароматным и насыщенным по вкусу.

«Едят все!» — сказал про свой супчик из тыквы Саша Белькович. Телеповар поделился со своими зрителями на YouTube-шоу Sasha Belkovich секретом его приготовления. А когда попробовал его, сам удивился вкусу.

«Нежный-нежный, очень насыщенный», — сказал Белькович.

Ингредиенты на 4 порции: тыква — 1 кг без косточек, грудинка — 150 г, чеснок — 4 зубчика, лук репчатый — 1 шт., масло растительное — 40 г, вода — 1 л, сливки 22% — 150 мл, зира — 3 щепотки, лимонный сок — 1 ч. ложка, соль, перец — по вкусу.

Нарезать тыкву мелкими кусочками. Крупно нарезать чеснок, репчатый лук — соломкой. В кастрюлю налить небольшое количество масла и отправить обжариваться лук. Как чуть-чуть обжарится, отправить к нему чеснок.

Бросить тыкву к луку и чесноку. Когда станет мягкой, залить кипяченой водой так, чтобы слегка покрывала овощи. Варить 10-15 минут.

Приготовить топинг для супа. Нарезать крупными кубиками грудинку. Накрыть тыкву крышкой и уменьшить нагрев.

На сухую разогретую сковороду отправить грудинку и сразу чеснок. В тыкву добавить зиру.

В грудинку — копченую паприку и снять с огня. В самый последний момент в тыкву влить сливки, довести до кипения и снять с нагрева. Поперчить, посолить.

В тыкву добавить чайную ложку лимонного сока. Часть жидкости оставить на резерв, чтобы контролировать густоту. Пробить блендером тыкву. Налить тыквенный суп в тарелку, сверху выложить жареную грудинку и немножко листиков кинзы.

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