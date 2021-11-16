В конце влить «свекольную воду»: как варят насыщенный борщ в ресторанах, раскрыл секрет Белькович

Саша Белькович показал, как приготовить классический суп с кулинарными премудростями.

Саша Белькович на своем YouTube-шоу Sasha Belkovich рассказал, как сварить вкусный борщ. С помощью кулинарных хитростей, которые повара используют в ресторанах он получается невероятно ярким и вкусным, утверждает шеф.

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«За уши не оттащишь!» — похвастался своим рецептом телеповар.

Ингредиенты на 10 порций: говядина — лопатка — 800 г, винный уксус — 6 ст. ложек, капуста — 200 г, масло растительное — 50 г, лук репчатый — 130 г, морковь — 130 г, свекла — 640 г, картофель — 200 г, томатная паста — 125 г, чеснок — 4 зубчика, перец, столь, сахар — по вкусу, лавровый лист — 2 шт., петрушка — пара веточек, сметана — 1 ст. ложка.

Мясо залить водой и варить на медленном огне, убирая пенку. Натереть свеклу на крупной терке. Переложить в сотейник и обжарить на растительном масле на среднем огне. (Небольшую часть оставить для «свекольной воды» и использовать ее в самом конце).

В свеклу добавить томатную пасту и обжарить. Влить в пассировку небольшую часть бульона и винного уксуса.

В остатки свеклы добавить немного воды и убрать в сторону. Вода должна дать мощный цвет, который сделает борщ красивым.

Нарезать репчатый лук тонкой соломкой. Морковь натереть на мелкой терке. Отдельно обжарить лук и морковь.

Нарезать капусту также мелкой соломкой и картофель небольшими брусочками.

Вылить бульон в отдельную кастрюлю, и туда же отправить картофель.

Как только бульон закипит, добавить обжаренные лук с морковью, дать вновь закипеть, после — пассированную свеклу. Подождать, когда снова закипит.

Отправить в кастрюлю с наваром капусту.

Мясо нарезать крупными кусочками. Но в суп его нужно положить в самом конце вместе со специями, лавровым листом и душистым перцем.

По вкусу посолить и поперчить. Добавить щепотку сахара, по желанию.

«Свекольную воду» вылить в борщ, свеклу от нее оставить, в суп не бросать. Чеснок раздавить, нашинковать, отправить в кастрюлю. Снять с огня и дать настояться 30 минут.

Подавать со сметаной и зеленью.

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