Ленивая сельдь под шубой: рецептом аппетитного салатика с сыром поделился Емельяненко

Тот, кто влюблен в традиционную русскую закуску, наверняка оценит и это блюдо.

Василий Емельяненко предложил авторскую интерпретацию знаменитой сельди под шубой. На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» он предложил класть рыбу сверху, добавил арахис и сыр и убрал кое-какие овощи.

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Ингредиенты: лук — 1 шт., сливочное масло — небольшой кусочек, жареный арахис измельченный — 1 ст. ложка, иваси копченая (филе) — 3 шт., свекла запеченная — 2 шт., чеснок — 1 зубчик, соус наршараб – 0,5 ст. ложки, сыр измельченный — пару щепоток, майонез — 1 ст. ложка, перец — по вкусу, соевый соус – 0,5 ч. ложки, мята свежая — пара листиков, зеленый лук.

Мелкими кубиками нарезать лук, обжарить на сливочном масле при низкой температуре. В миску натереть на средней терке свеклу и на мелкой терке — зубчик чеснока.

Добавить половину столовой ложки соуса наршараб, пару щепоток измельченного сыра, измельченный жареный арахис, майонез, перемешать. Добавить жареный лук, соевый соус, черный перец, перемешать.

Два рыбных филе нарезать на мелкие кубики, мелко нарубить листочки свежей мяты, отправить в салат и перемешать.

Пекарское кольцо положить на тарелку и заполнить приготовленным салатом, слегка утрамбовывая. Аккуратно вытащить кольцо, сверху на салат разложить красиво нарезанную рыбу, посыпать колечками зеленого лука и измельченным арахисом.

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