«Таких вы не ели!»: как Емельяненко готовит сочные куриные котлетки с луковой начинкой

Василий Емельяненко настоятельно рекомендует сделать их для всей семьи.

«Сегодня я приготовлю котлеты с начинкой, которые стоит попробовать каждому. Думаю, таких вкусных котлет вы раньше никогда не ели», — сказал на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» известный телеповар Василий Емельяненко.

По словам кулинара, котлеты получаются вкусными, сочными и аппетитными.

Ингредиенты: фарш куриный — 400 г, лук — 0,5 шт., сливочное масло — 50 г, перец — по вкусу, соль — по вкусу, сливки 20% — 50 мл, яйцо вареное — 2 шт., лук зеленый — 2–3 шт.

Куриные голени очистить от костей и нарубить в мелкий фарш. Максимально мелко нарезать лук, смешать с фаршем, все вместе опять порубить ножом.

Поперчить, посолить, влить сливки, тщательно перемешать и оставить напитываться на 10–15 минут.

В миску с очищенными яйцами добавить сливочное масло, размять. Нашинковать зеленый лук, положить в яйца, посолить, перемешать. Начинка готова.

Из 60 граммов фарша, сформировать лепешку, положить на середину яично-луковую начинку и соединить края так, чтобы не было видно начинки. Сформировать котлетки, отправить на разогретую сковороду и жарить со всех сторон до готовности. Готовые котлеты подать к столу.

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