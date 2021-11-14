Ароматный и наваристый: как Ивлев готовит свой фирменный гороховый суп с копченостями

Телеповар знает толк в этом блюде и всегда получает за него похвалу гостей.

Константин Ивлев на своем кулинарном YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как вкусно приготовить наваристый гороховый суп его методом.

Ингредиенты: свиные ребра в/к — 400 г, лук репчатый — 120 г (для бульона), морковь — 200 г (для бульона), горох — 900 г, вода — 3 л, соль/перец — по вкусу, лавровый лист — 5 шт., морковь — 120 г, лук репчатый — 120 г, картофель — 250 г, растительное масло — 100 г, сливочное масло — 100 г, петрушка — 2 г, гренки — по желанию.

Ребра нарезаем. Лук и морковку рубим крупными кусочками. Поджариваем ребра на собственном жире с овощами 2 минуты.

Добавляем горох и заливаем водой. Варим на медленном огне до полного разваривания гороха (примерно один час). Вынимаем ребра и овощи, мясо и горох пробиваем блендером до однородного состояния.

Картофель, морковь и лук нарезаем одинаковыми кубиками. В большом количестве растительного и сливочного масла жарим до золотистого цвета. Откидываем на сито, чтобы стекло масло. В пюреобразный суп добавляем картофель и пассировку из лука и моркови. Варим на медленном огне до готовности. Солим и перчим по вкусу. Посыпаем готовый суп зеленью и подаем по желанию с гренками.

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