Приправы нужно растереть с чесночком: Ивлев раскрыл секрет ароматного харчо

Как готовит Константин Ивлев суп харчо, кулинар рассказал на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel. Чтобы он получился особенно ароматным, телеповар добавляет приправы и чеснок не отдельно, а растирает их вместе в кашицу, тогда запах получается особенно сильным и впечатляющим.

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Ингредиенты: говядина (мякоть) — 1 кг, вода — 4 л, лук для бульона — 100 г, морковь для бульона — 100 г, лук репчатый — 600 г, рис краснодарский — 200 г, томатная паста — 500 г, растительное масло — 200 г, соль, сахар, перец — по вкусу, зира, паста аджика — по вкусу, хмели-сунели — по вкусу, кинза — 60 г.

Нарезаем очень крупно морковку и лук. Без масла прижариваем овощи на сковородке, чтобы аромат бульона стал ярче. Нарезаем мясо и ставим варить. Готовим на сильном огне вместе с овощами. Снимаем пену и продолжаем варку на слабом огне.

Жарим репчатый лук. Когда лук станет прозрачным, добавляем томатную пасту. Помешиваем, чтобы она не пригорела.

Растираем хмели-сунели, чеснок, кориандр, зиру. Вытаскиваем из бульона овощи. Добавляем лук с томатной пастой, промытый рис и перец. Кладем копченую аджику (по вкусу), а также заранее растертые хмели-сунели, чеснок, кориандр, зиру.

Рис варим до полуготовности, потом добавляем кинзу. Варим до готовности, периодически перемешивая, чтобы рис не пригорел.

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