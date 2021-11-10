«Самые вкусные в мире»: как приготовить пожарские котлеты, которые воспевал Пушкин, рассказал Емельяненко

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» известный телекулинар Василий Емельяненко рассказал, как сделать куриные пожарские котлеты по-киевски не хуже, чем в ресторане.
«Самые вкусные котлеты в мире, о которых писал сам Александр Сергеевич:
«На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке», — процитировал классика повар.
Ингредиенты: окорочок куриный – 2 шт., лук – 1–2 шт., чеснок – 1 зубчик, хлеб (черствый), сливки – 50–80 мл, масло сливочное – 60 г, масло растительное – 10–15 мл, соль – по вкусу, перец черный – по вкусу, мускатный орех 1–2 г.
Отделить мясо от костей и мелко порубить (можно пропустить через мясорубку).
Поджарить на сухой сковороде нашинкованные лук и чеснок. Выложить на доску, измельчить. Добавить в фарш, порубить еще раз ножом.
Подсохший хлеб очистить от корочки до белого мякиша, нарезать на 8–10 тоненьких кусочков. Нарезанный хлеб выровнять по краям, чтобы получились ровные прямоугольники. Полученную обрезь сложить в чашу блендера, залить сливками, немного выдержать и измельчить до однородной массы.
Фарш посолить, поперчить, добавить немного мускатного ореха (натертого на терке), налить 4–6 ст. ложек сливок с хлебом, тщательно перемешать.
Пищевой пленкой накрыть и придавить фарш, отправить на полчаса в холодильник.
Сливочное масло разрезать на два кусочка по 30 граммов. На синтетическую салфетку выложить прямоугольники мякиша хлеба и нарезать ровными мелкими кубиками.
Взять фарш и завернуть внутрь кусочек масла, делая котлету продолговатой.
Выложить котлету на салфетку и провернуть так, чтобы она вся облепилась сухариками.
Обжарить в растительном масле со всех сторон. Доготовить в духовке на 150–160 градусах 15 минут.
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