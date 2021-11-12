«Любимейшее блюдо рожденных в СССР»: как правильно приготовить вкусный гуляш, рассказал Емельяненко

В нем по традиции используются простые ингредиенты, но есть несколько секретиков от шефа.

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» его автор Василий Емельяненко рассказал, как вкусно и сочно приготовить гуляш из говядины.

«Любимейшее блюдо рожденных в СССР», — сказал про свой гуляш известный телеповар.

Ингредиенты: говядина (пашина) — 650–700 г, лук — 150 г, морковь — 120 г, вода, мука пшеничная — 2 ч. ложки, томатная паста — 1 ч. ложка с горкой, чеснок — 1 зубчик, лавровый лист — 1 шт, зеленый лук — 1 стебель, растительное масло — 30–40 г, соль — по вкусу, перец молотый черный — по вкусу.

Говядину нарезать небольшими кусочками. Нарубить лук средним кубиком и натереть морковь на крупной терке. Поставить на плиту 2 сковороды и добавить в каждую немного растительного масла.

Отправить в одну сковороду нарезанный лук и слегка обжарить. Во вторую раскаленную сковороду выложить мясо и пару минут не трогать, не мешать, чтобы образовалась румяная корочка снизу. Через пару минут мясо уже можно перемешивать.

Добавить тертую морковь, перемешать, затем положить муку и снова перемешать. Выложить в сковороду обжаренный лук и уменьшить огонь, в середине сковороды освободить место для томатной пасты — ее нужно обязательно обжарить перед смешиванием с мясом, луком и морковью.

После этого перемешать все ингредиенты и немного обжарить. Добавить по вкусу соль, молотый черный перец, для остроты можно добавить перец чили. Влить в сковороду кипяченую воду так, чтобы она едва покрывала гуляш. Сделать огонь сильнее, бросить 1 лавровый лист.

После того как гуляш закипит, уменьшить огонь, закрыть сковороду крышкой и оставить томиться минут 20–30, пока мясо не станет мягким. Перед выключением можно добавить один измельченный зубчик чеснока.

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