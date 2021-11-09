Мало ингредиентов, сочный вкус: как приготовить тающую во рту куриную голень в томате по Емельяненко

Телеповар взял за основу своего блюда грузинское чахохбили, но с испанским акцентом.

Телеповар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» заявил, что зрители удивятся его новому рецепту, ведь в нем так мало ингредиентов, но вкус великолепный. Голень, приготовленная в стиле чахохбили с испанским акцентом, просто тает во рту.

Ингредиенты: куриная голень – 6 шт., томаты пелати – 1 банка (400 г), растительное масло – 25-30 мл, маслины с косточкой – 12 шт., масло сливочное – 30 г, чеснок – 8 зубчиков, петрушка – 2 небольших пучка, соль – по вкусу, сахар – 1 щепотка.

Нижнюю часть куриной голени срезать ножом, очищая от шкуры и сухожилий. В разогретую сковороду выложить голень и опалить сверху газовой горелкой. Добавить немного растительного масла, посолить и обжарить со всех сторон до румяной корочки. Пройтись еще раз по голяшкам горелкой.

В сковороду добавить сливочное масло, чеснок, убавить огонь. Как только чеснок отдаст свой аромат маслу (примерно через 1-2 минуты), выложить в сковороду томаты, перемешать, добавить 10-12 маслин и накрыть крышкой.

Мелко нарезать петрушку и высыпать ее в сковороду, перемешать, посолить, добавить щепотку сахара.

Накрыть крышкой и на медленном огне тушить 20 минут (если влага испарилась до приготовления блюда, добавить немного воды).

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