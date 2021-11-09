Сок лимона и прочие тонкости: как Ивлев готовит яркий насыщенный борщ для своей семьи

Константин Ивлев на своем кулинарном YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как он готовит вкусный и очень яркий борщ для своей семьи.

Ингредиенты: мякоть говядины — 1 кг, морковь — 150 г, лук репчатый — 150 г, вода — 4 л, свекла — 500 г, томатная паста — 300 г, растительное масло — 100 мл, сливочное масло — 80 г, лимон — 0,5 шт., капуста — 400 г, картофель — 500 г, чеснок — 3 зубчика, сливочное масло — 80 г, лавровый лист, соль, сахар, перец — по вкусу.

Мясо промываем и нарезаем небольшими кусочками. Лук и морковку нарезаем на 2–3 части. Слегка прижариваем срезы на сухой сковородке до золотистого цвета, складываем мясо и овощи в сотейник, солим, заливаем водой.

На сильном огне доводим бульон до кипения, снимаем пену и уменьшаем температуру плиты. Томим 1–1,5 часа на среднем огне. Затем овощи вынимаем, а мясо оставляем.

Свеклу нарезаем мелкой соломкой, прижариваем на растительном масле 1 минуту, добавляем томатную пасту. Затем немного сливочного масла и сахар.

Уменьшаем огонь, заливаем водой и выжимаем лимон. Пассировку вместе с лимоном томим 20 минут на среднем огне. Через 20 минут вынимаем лимон, иначе он даст горечь.

В готовый бульон с мясом добавляем свекольную зажарку, нарезанную капусту, картошку, лавровый листик, перец горошком и варим на среднем огне примерно 20 минут.

Чеснок мелко рубим, добавляем в самом конце. Вливаем свежевыжатый свекольный сок, доводим борщ до кипения. Затем добавляем сливочное масло.

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