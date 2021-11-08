Ароматно и просто: как вкусно замариновать любую мелкую рыбку с горчичкой по Емельяненко

Василий Емельяненко брал корюшку, но можно использовать кильку или хамсу.

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как он любит мариновать мелкую рыбу. Это универсальный рецепт для любого сорта, хоть корюшки, хоть хамсы, хоть кильки или тюльки.

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Ингредиенты: корюшка (хамса или килька), лавровый лист — 4-5 шт., черный перец горошек — 15-20 шт., семена сухой горчицы – 1 ч. ложка, масло растительное, вода фильтрованная – 500 мл, соль – 2 ст. ложки, сахар – 1 ст. ложка, уксус — 4 ст. ложки, икра из корюшки, чеснок — 4 зубчика, лук – 1 шт., стебли укропа — 1 небольшой пучок.

Очищенную рыбу выложить на салфетку, чтобы убрать лишнюю влагу. В сотейник бросить лавровый лист, перец горошком, семена сухой горчицы, налить фильтрованную воду. Поставить на огонь и добавить соль и сахар. Маринад довести до кипения, налить уксус, выключить и оставить остужаться.

Нарезать чеснок и закинуть в горячий маринад.

На дно пластикового бокса выложить порезанный кольцами лук. Рыбку нарезать порционными кусочками (2-3 см, если крупная) и выложить вместе с икрой поверх луковых колец.

Нарезать мелко стебли укропа и посыпать сверху. Как только маринад остыл, залить им рыбку, закрыть пластиковый бокс и отправить в холодильник на 8 часов.

Если вы не планируете съесть рыбу в ближайшие несколько часов, то рекомендуется слить рассол и залить корюшку растительным маслом.

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