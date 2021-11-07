Быстрая пицца из покупного теста: Белькович вначале кладет сыр, а потом только ветчину

Телеповар считает, что в блюде обязательно должен быть базилик.

Очень простую пиццу из покупного слоеного теста предложил сделать Саша Белькович на своем проекте YouTube Sasha Belkovich. Он поделился своими поварскими секретами в приготовлении этого блюда.

Ингредиенты на 4 порции: тесто слоеное бездрожжевое — 200 г, моцарелла -100 г, ветчина — 100 г. Для соуса: томаты в собственном соку — 400 г, соль, перец — по вкусу, оливковое масло — 2 ст. ложки, сахар – щепотка (10 г), сушеный базилик — 2 щепотки (можно свежий).

Поставить противень в духовку, разогретую до максимальной температуры. И накалить его. Это очень важно для вкусной пиццы, которая должна получиться именно поджаристой, а не вареной. Настоящая пицца готовится на очень высоких температурах.

Приготовить соус. Помидоры в собственном соку протереть через сито (можно разбить в блендере) до состояния пюре. Также можно использовать свежие томаты или пасту. Добавить базилик, соль и оливковое масло. Тщательно перемешать. Базилик предает блюду особенный вкус, поэтому Белькович настоятельно советовал его включать в состав.

Нарезать ломтиками ветчину, моцареллу измельчить на крупной терке. Раскатать на пергаменте слоеное тесто.

Смазать его соусом. Посыпать тертым сыром. Сверху выложить кусочки ветчины.

Переложить пиццу на раскаленный противень и отправить в духовку примерно на 10-12 минут.

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