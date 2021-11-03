«Быстро, круто, эффектно!»: как приготовить зеленое картофельное пюре с ароматом петрушки по Бельковичу

«Друзья, я знаю, что вы все любите картошку! Сейчас я вам покажу, как приготовить вкусное пюре. Быстро, круто, эффектно!» — сказал телеповар Саша Белькович на YouTube-шоу Sasha Belkovich.

Ингредиенты: картофель очищенный — 700 г, сливки — 150 г, петрушка, базилик — по пучку, соль — по вкусу.

Сварить картошку без соли. Часть картофельной жидкости перелить в отдельный стакан. Пока картофель горячий размять толкушкой, не делать слишком нежное пюре.

В сотейник налить сливки и поставить на плитку, довести до кипения. Оторвать у зелени жесткие веточки, использовать только листья базилика и петрушки. Снять сливки с огня и добавить зелень. Поставить снова на нагрев, буквально на 20 секунд. Дальше все тщательно перебить миксером и отправить к картошке. Сразу все не вливать, чтобы контролировать консистенцию. Подсолить и готово!

Если пюре покажется слишком густым, добавить немного картофельной воды.

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