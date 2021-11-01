Сочная и очень ароматная: как готовит капусту с картошкой и копченостями Емельяненко

Блюдо довольно простое в исполнении, но радует вкусом.

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как он любит тушить капусту с копченостями и картошкой.

«Сделать такое блюдо не составит большого труда, а результат вас очень порадует. Вы получите вкусную, сочную и очень ароматную тушеную капусту», — сказал кулинар.

Ингредиенты: копченые свиные ребра — 300 г, грудинка копченая — 7–8 ломтиков, молодая капуста — 1/4 кочана, морковь — 1 шт., картофель — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., чеснок — 5 зубчиков, сливочное масло — 20 г, сметана — 1 ст. ложка, зелень, молотый черный перец, молотый чили перец, чили перец свежий — маленький кусочек, лавровый лист — 2 шт., растительное масло.

Картошку обязательно нарезать крупными кубиками. Морковь — чуть мельче, так как она имеет более плотную структуру, а нам нужно, чтобы овощи приготовились одновременно. Луковицу нарезать кубиками.

В кастрюлю налить растительное масло и добавить 20 граммов сливочного масла. Бросить лук, сверху морковку, поперчить, бросить чили. Посолить, выложить картошку.

Копченые свиные ребра нарезать и выложить сверху картофеля. Туда же поместить 7-8 ломтиков копченой грудинки, 3 маленьких колечка чили перца и два зубчика чеснока, нарезанных колечками.

Капусту нарезать крупным кубиком и выложить сверху на мясо. На капусту бросить два лавровых листочка. Посыпать смесью черного и чили перцев и выложить еще 3 зубчика чеснока, нарезанных колечками.

Шелухой от молодого чеснока и тремя листьями молодой капусты укрыть овощи. Так влага и сок, которые дадут овощи, не выйдут наружу. Это очень важно.

Долить примерно 50–100 мл воды, чтобы в процессе прогревания ничего не пригорело. Поставить кастрюлю на огонь. Когда вода закипит, кастрюлю отправить в духовку на 40 минут.

Убрать верхние листья капусты, лавровый лист и шелуху от чеснока. Переложить в тарелку. На край выложить столовую ложку сметаны и украсить зеленью.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.