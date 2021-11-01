«Очень крутой и простой рецепт»: как по-быстрому сделать апельсиновое печенье методом Бельковича

В нем используются простые и доступные ингредиенты.

Телеповар СТС Саша Белькович опубликовал в личном блоге рецепт апельсинового печенья, которое можно сделать на скорую руку.

«Я вам дам очень крутой и простой рецепт ванильно-апельсинового печенья, в которое вы влюбитесь навсегда!» — заявил Белькович.

Ингредиенты: масло сливочное — 130 г, яйца — 2 шт., сахар — 100 г, соль — щепотка, ванильный сахар — 25 г, разрыхлитель — 5 г, мука — 320 г, цедра апельсина — 1 шт., изюм — 35 г.

Масло комнатной температуры отправить в большую миску, туда же разбить яйца, положить сахар и перемешать венчиком до однородной консистенции. Затем насыпать ванильный сахар.

В отдельной миске смешать муку и разрыхлитель, добавить к сливочному маслу, перемешать.

Добавить горсть изюма и перемешать. Чуть-чуть подсолить и замесить тесто.

Снять цедру с апельсина с помощью терки (до белой части). Добавляем в тесто, перемешать и оставить тесто отдыхать на 10–15 минут.

Разогреть духовку до 180 градусов заранее. Противень застелить пергаментом. Слепить круглые печенья, разложить по бумаге. Выпекать 12–15 минут.

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