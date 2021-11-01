«Обязательно берите бедро!»: как сделать дома сочную шаурму без майонеза, рассказал Белькович

Саша Белькович готовит ее с фирменным соусом на кефире.

Саша Белькович на своем кулинарном YouTube-шоу Sasha Belkovich рассказал, как сделать очень вкусную и сочную шаурму в домашних условиях. По словам телеповара, он является знатоком этого блюда, а в его ресторан выстраивались очереди за ним.

«Обязательно берите куриное бедро! Тогда шаурма получится супернежной, сочной и вкусной!» — сказал Белькович.

Ингредиенты: огурец — 150 г, помидор — 200 г , салат айсберг — 100 г, лаваш, куриное бедро без кости — 550 г, аджика — 1 ч. л, кумин/зира — 1 щепотка, масло — 1 ч. л, соль, перец — по вкусу. Ингредиенты на заправку: желток яйца — 2 шт., масло оливковое — 20 мл, масло подсолнечное — 80 мл, горчица — 1 ч. л, лимонный сок — 1 ч. л, кефир — 50 г, чеснок — 2 зубчика, соль — щепотка, укроп — 10 г.

Очистить куриное бедро от кости и кожи. Сделать плоский кусок. Сделать маринад, соединив в миске аджику, зиру, перец, соль, масло. В маринад отправить мясо и перемешать, оставить на 30 минут.

Сделать соус. В желток добавить горчицу, перемешать. Влить масло, перемешать. Выжать лимонный сок, добавить щепотку соли и укроп, выдавить чеснок, перемешать. Влить кефир и перемешать опять.

Нарезать салат и огурец соломкой. Помидор — тонкими дольками. Подготовить лаваш, вырезав нужную форму.

На раскаленную сковороду выложить курицу, обжарить до золотой корочки, нарезать на кусочки.

На лаваш выложить салат, не забыв оставить край, чтобы удобно было завернуть. Затем помидор, огурец и сверху курицу, полить соусом.

Плотно завернуть и поджарить на сухой сковороде, чтобы лепешка стала хрустящей.

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