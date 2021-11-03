Тесто не ставит, начинку внутрь не кладет: как готовит ленивые пирожки-лепешки с курицей Емельяненко

В них нет дрожжей, а состав замешивается на кефире.

«Эти пирожки съедят за минуту», — пообещал телеповар Василий Емельяненко в своем новом выпуске YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

больше по теме В модном цвете: Утяшева вслед за Боярской облачилась в двубортное пальто Модели с двумя рядами пуговиц делают фигуру компактнее.

Рецепт, которым поделился кулинар, очень простой в реализации, доступный и без дрожжей. Подача ленивых пирожков оригинальная — по сути это лепешки с замешенной в их состав начинкой.

Ингредиенты: куриное бедро — 1 шт., сыр — 100 г, кефир — 0,5 л, яйцо — 1 шт., лук зеленый — небольшой пучок, мука — 100 г, сода пищевая — 0,5 ч. ложки, имбирь — небольшой кусочек, соевый соус — 1 ст. ложка, растительное масло, соль и перец — по вкусу.

С куриного бедра снять мясо и мелко порубить в фарш. На терке натереть сыр и мелко нарезать зеленый лук. В миску с нарезанным луком разбить одно яйцо, по вкусу добавить соль, перец и все тщательно перемешать. Также отправить в миску тертый сыр, фарш, половину чайной ложки соды и муку. Опять размешать, приправить измельченным имбирем. Смешать кефир и соевый соус, добавить в основной состав.

На разогретую сковороду налить небольшое количество растительного масла и положить немного приготовленной смеси. Жарить лепешки до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир, свернуть в трубочки и подать к столу со сметаной.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.