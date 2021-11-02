«Чуть-чуть имбиря даст пикантный вкус»: как приготовить простую шаурму в азиатском стиле, рассказал Белькович

Саша Белькович утверждает, что он настоящий спец в этом блюде.

Саша Белькович в эфире авторского YouTube-шоу Sasha Belkovich дал рецепт вкусной шаурмы в азиатском стиле. Он настоятельно советовал добавлять в нее имбирь, который не только вкусен, но и очень актуален в осенне-зимний период.

«Чуть-чуть имбиря даст пикантный вкус», — сказал телеповар.

Белькович заверил, что знает толк во вкусной шаурме, а в его ресторане она была блюдом номер один.

Ингредиенты: огурец — 150 г, помидор — 200 г , салат айсберг — 100 г, лаваш, куриное бедро без кости — 550 г, аджика — 1 ч. л, кумин/зира — 1 щепотка, масло — 1 ч. л, соль, перец — по вкусу. Ингредиенты на заправку: желток яйца — 2 шт., масло оливковое — 20 мл, масло подсолнечное — 80 мл, горчица — 1 ч. л, лимонный сок — 1 ч. л, кефир — 50 г, чеснок — 2 зубчика, соль — щепотка, укроп — 10 г, имбирь — 5 г, сахар — 1 ч. л, соевый соус — 1 ст. л.

Взбить желток с горчицей. Влить масло, перемешать, добавить лимонный сок, соль, чеснок, укроп, кефир, посолить. Взбить венчиком. Добавить тертый корень имбиря, соевый соус и сахар. Получится соус.

Снять мясо с косточки. Из аджики, зиры, перца, соли, масла сделать маринад для курицы, смешав все ингредиенты. Опустить мякоть в соус и оставить на 30 минут мариноваться.

Нашинковать овощи, вырезать нужный размер лаваша. Курицу обжарить на сковороде до золотистой корочки, нарезать на кусочки.

Разложить лаваш, положить овощи и курицу, полить соусом, завернуть, обжарить на сухой сковороде.

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