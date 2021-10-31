«Самый вкусный»: этот рецепт шашлыка в луке Белькович любит больше всего

Саша Белькович считает, что его способ не перебивает натурального вкуса мяса.

На YouTube-шоу Sasha Belkovich Саша Белькович рассказал, как он любит мариновать свинину на шашлык. Он дал рецепт маринада на кефире, в который обязательно добавляет лимонный сок, а также в майонезе, вкус которого усиливает соком апельсина (можно из пакета).

Но самый его любимый рецепт – с луком, петрушкой и минералкой.

«Это классический, самый вкусный маринад, который не забивает натурального запаха свинины», — прокомментировал Белькович.

Свиная шея, уверен кулинар, гарантирует сочность и жирность шашлыка.

Ингредиенты на 1 кг мяса: репчатый лук — 2 большие головки, петрушка – 1 большой пучок, минеральная газированная вода – 100 мл, соль, перец — по вкусу.

Нарезать лук крупными кусками и отправить в миску. Посолить, отжать руками сок из лука, размяв кусочки. Порвать петрушку руками прямо с ветками и тоже хорошенько помять, чтобы зелень дала сок. Поперчить, размешать, положить мясо, обвалять и оставить на 6 часов мариноваться.

Потом нанизать на шампуры и пожарить на углях. Посередине шампуров разместить самые крупные кусочки, по краям – помельче. Проверить готовность разрезом ножа.

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