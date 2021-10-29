«Вкуснейшая»: как из сметаны и томатной пасты сделать отличную подливку для котлет, рассказал Емельяненко

Также этот соус можно готовить и для любого другого мяса.

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» его автор телеповар Василий Емельяненко поделился рецептом аппетитной подливки для котлет и любого другого блюда из мяса.

Ингредиенты: куриный бульон, сливочное масло — 30 г, растительное масло — 15 г, мука – 1,5 ст. ложки, мускатный орех — по вкусу, лавровый лист — 2-3 шт., томатная паста — 30 г, сметана — 40 г, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

На сковороде смешать сливочное масло и немного растительного масла. Как только масло прогреется, венчиком тщательно перемешать его, чтобы не было комочков. Добавить пару лавровых листов, одну столовую ложку томатной пасты, все тщательно перемешать и уменьшить огонь.

Для аромата в подливу отправить немного мускатного ореха, налить куриный бульон, по вкусу поперчить, посолить, размешать. Дать несколько минут покипеть соусу, добавить две столовые ложки сметаны. Перемешать, дождаться закипания, убрать с огня.

«Вкуснейшая подливка готова, подаем к столу вместе с котлетами или с любым другим мясом», — прокомментировал Емельяненко.

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