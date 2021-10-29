«Проверенный рецепт»: как вкусно пожарить драники, чтобы они не потемнели, рассказал Белькович

Саша Белькович также поделился способом приготовления вкусного соуса к ним.

Телеповар СТС Саша Белькович на своем YouTube-шоу Sasha Belkovich поделился своим любимым способом приготовления драников и соуса к ним.

«Есть множество рецептов, но этот понятный, проверенный, который заходит всем», — сказал кулинар.

Ингредиенты на 4 порции: картофель — 600 г, лук репчатый — 1 шт., яйцо — 1 шт., мука — 1 ст. л, масло для жарки, сливки 22% — 150 г, чеснок — 3 зубчика, соль, перец — по вкусу.

Натереть картошку, чтобы она не темнела, сразу натереть туда лук и перемешать. Сок лука осветляет картофель. Подсолить, размешать, оставить на 5-7 минут.

Сок слить, отжать через сито в миску. Вбить яйцо, добавить по вкусу соль, перец, перемешать.

Крахмал, который осел на дне миски собрать и отправить к картошке, перемешать. Добавить столовую ложки муки и тщательно перемешать.

Обжарить драники с двух сторон на сильном огне в масле, затем уменьшить огонь и дать им доготовиться на маленьком нагреве.

Сделать соус к драникам. Нарезать грудинку средним кубиком и отправить на горячую сковородку без масла. Бросить нарезанный чеснок туда же.

Через пару минут добавить туда сливки и оставить выпариваться, чтобы соус стал гуще. Посолить, поперчить, приправить паприкой. Как только соус начнет загустевать, сразу снять с нагрева.

Выложить на тарелку драники, сверху полить соусом.

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