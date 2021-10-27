«Не так, как все делают»: Белькович рассказал, как правильно пожарить картошку, чтобы она была румяной

Телеповар уверен, что этот способ понравится многим.

Саша Белькович на кулинарном YouTube-шоу Sasha Belkovich раскрыл несколько секретиков вкусной жареной картошки.

«Сегодня покажу рецепт жареной картошки, только не так, как ее все делают, а правильной крутой жареной картошки», — сказал кулинар.

Ингредиенты на три порции: картофель — 600 г, лук репчатый — 150 г, масло растительное — 50 г, сметана 25% — 2 ст. ложки, икра трески — 2 ст. ложки, петрушка — 5 веточек, соль/перец — по вкусу.

Нарезать картофель, отправить в воду, промыть от крахмала, чтобы блюдо получилось румяным, поджаристым. Нарезать лук полукольцами, нарубить стебли петрушки. Листья оставить для украшения.

На хорошо разогретую сковороду налить растительное масло. Высыпать картофель в один слой, чтобы он жарился, а не тушился, это важно. Оставить на некоторое время, не мешать. Дать появиться цвету и корочке.

Получив цвет со всех сторон, добавить лук. И еще немного растительного масла. Убавить огонь, накрыть крышкой. Вот теперь начать иногда перемешивать.

За минуту до готовности добавить нарезанные стебли петрушки. Посолить, поперчить, еще раз размешать. Выложить на тарелку, украсить сметаной, икрой трески и свежей зеленью.

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