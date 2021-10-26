«Вкус фантастический! Готовится – проще некуда!»: как делает ленивый пирог с ветчиной Белькович

Телеповар Саша Белькович на своем кулинарном YouTube-шоу Sasha Belkovich рассказал, как приготовить быстрый заливной пирог с начинкой из ветчины, сыра и грибов. Ее, к слову, можно варьировать на свой вкус.

Ингредиенты: яйцо куриное — 2 шт., мука — 150 г, молоко — 300 г, соль — 1 щепотка, сахар — 2 щепотки, разрыхлитель — 5 г, ветчина — 230 г, сыр — 130 г, грибы — 160 г, кунжут — 3 г.

Нарезать грибы, обжарить на сковородке, посолить, поперчить. Влить в глубокую посуду молоко, вбить туда 2 яйца, добавить муку, шепотку соли, разрыхлитель и пару щепоток сахара. Все тщательно перемешать.

Нарезать крупными кубиками ветчину, сыр (чуть меньше), бросить все в тесто. Добавить туда же грибы. Перемешать опять.

Застелить форму для выпекания пергаментной бумагой, вылить в нее тесто и отправить все в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Готовый пирог сверху посыпать кунжутом.

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