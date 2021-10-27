«Сногсшибательное!»: как приготовить из простых продуктов тающее во рту шоколадное печенье по Бельковичу

Мягкое, нежное, ароматное оно покоряет сердца с первого кусочка.

Телеповар Саша Белькович рассказал в личном блоге, как вкусно приготовить тающее во рту шоколадное печенье из простых продуктов.

Ингредиенты на 8 штук: мука — 1,5 стакана, разрыхлитель — 1/2 ч. л., ванильный сахар — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л., какао — 2 ст. л., сливочное масло — 125 г, сахар — 4 ст. л., яйцо — 2 шт, шоколад темный — 50 г, шоколад белый — 50 г.

Смешать муку, разрыхлитель, ванильный сахар, какао порошок, щепотку соли и перемешать венчиком. Добавить сливочное масло комнатной температуры и перемешать. Всыпать сахар, взбить вручную или миксером, добавить яйцо и желток, перемешивать пока сахар не растворится.

Частями ввести сухие ингредиенты за два-три приема. Добавить оба вида шоколада кусочками, перемешать.

На тарелку насыпать сахарную пудру и крахмал, перемешать. Сформировать шарики, обвалять в этой смеси, придать печенью форму выложить на противень.

Выпекать 25 минут при температуре 160 градусов.

«Сногсшибательное шоколадное печенье!» — сказал про свою выпечку Белькович.

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