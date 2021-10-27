«Нереальная вкуснотища»: как из сгущенки, какао и масла сделать аппетитный домашний десерт по Емельяненко

Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить аппетитный десерт из сгущенки, который вызывает аппетит у детей и сладкоежек.

«Сегодняшний рецепт особенно оценят любители сладкого. Рецепт простой, состоит всего из нескольких ингредиентов, на вкус получается нереальная вкуснотища. Особенно десерт хорош к чаю, так что делайте эти чудо-конфетки по нашему рецепту и наслаждайтесь незабываемым вкусом», — сказал телеповар.

Ингредиенты: сгущенка — 1 банка, какао-порошок — 5 ст. ложек, сливочное масло — 1 ст. ложка, соль — 1 щепотка.

В сотейник вылить банку сгущенки, положить 5 столовых ложек с горкой какао. Все тщательно перемешать, положить щепотку соли, поставить на маленький огонь. Добавить одну столовую ложку сливочного масла.

Выпарить лишнюю влагу, пока содержимое сотейника не станет в два раза гуще. При этом не забывать все периодически помешивать. Этот рецепт является базовым, в конфеты можно добавить все, что хочется: кунжут, кедровые орехи, кислые сухофрукты и многое другое.

Дно и боковые части пластикового контейнера (или другой емкости) накрыть пищевой пленкой, налить в него густую массу. Плотно накрыть пищевой пленкой, поставить в холодильник до полного застывания, примерно на полтора часа. Застывшую массу нарезать на кусочки примерно по 15 граммов, сформировать из них конфетки и обвалять в какао. Конфетки выложить на тарелку, сверху посыпать какао.

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