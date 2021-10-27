Очень простые ингредиенты: как приготовить бефстроганов в ресторанной вариации, рассказал Емельяненко

Это блюдо было разработано специально для студентов.

Популярный у россиян бефстроганов разработали еще в конце XIX века и имя блюду дали в честь графа Александра Строганова, известного в научном мире. Именно он подарил огромную семейную библиотеку Томскому университету.

По одной из версий он подкармливал постояльцев, среди которых были студенты. Строганов дал задание своим поварам придумать дешевое, сытное, вкусное блюдо. Повара делали бефстроганов из обрези говядины. Блюдо получило широчайшее распространение в мире, теперь его подают и в ресторанах, и в обычных столовых.

Как сделать бефстроганов в ресторанной вариации, рассказал телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко». Он добавил несколько ингредиентов, благодаря которым блюдо для студентов превратилось в изысканное.

Ингредиенты: говядина (мякоть задней ноги) — 400 г, лук — 1 шт., чеснок – зубчик, мука – 1,5 ст. ложки, томатная паста — 0,5 ст. ложки, сметана — 2 ст. ложки, сливочное масло, растительное масло, перец чили, копченая паприка, укроп, соль, перец.

Мясо нарезать соломкой, посолить, поперчить, добавить полторы столовые ложки муки. Перемешать.

Обжарить половину мясной соломки. Жарить нужно частями, так как холодное мясо сразу остужает сковородку и начинает не жариться, а вариться. Переложить обжаренное мясо в миску.

Лук нарезать полукольцами, обжарить на масле от мяса. Так все вкусы сохранятся.

Когда лук поджарится, добавить мясо и обжарить уже с луком. Положить половину столовой ложки томатной пасты, мелко порубленный зубчик чеснока и четыре столовые ложки сметаны. Добавить кусочек сливочного масла, убрать огонь и посыпать чили перцем с солью и несколькими щепотками копченой паприки. Перемешать, влить немного воды. Накрыть крышкой, тушить примерно 20 минут.

Получается очень нежное и аппетитное мясо!

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