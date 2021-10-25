Тесто на кефире без дрожжей и фарш: Юдашкина поделилась рецептом простого пирога, которым потчует мужа

Никаких кулинарных способностей для его исполнения не нужно, при этом выпечка получается аппетитной.

Жена известного российского кутюрье Валентина Юдашкина Марина – отличная хозяйка. Она любит угощать своего мужа блюдами собственного приготовления. Рецептом одного из них она поделилась в личном блоге.

Своим подписчикам бизнесвумен предложила испечь очень простой в исполнении пирог на кефире с мясом. При этом он получается весьма аппетитным.

Ингредиенты для теста: мука — 1 стакан, кефир – 1 стакан, яйцо – 2 шт., соль – ½ ч. ложки, сода – 1 ч. ложка. Ингредиенты на начинку: фарш (любой) – 300 г, лук – 1 шт., соль и перец по вкусу.

В кефир добавить соду и оставить на 5 минут, затем положить все ингредиенты и перемешать. Вылить половину теста в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой, выложить фарш и вылить на него вторую половину теста, выпекать при 170 градусах 40 минут.

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