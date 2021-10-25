Не просто сосиски в тесте: Белькович нанизывает их на палочки и жарит в нежном кляре

Также в ход с успехом пойдут сыр и крабовые палочки, а соус превратит блюдо в деликатес.

Телеповар Саша Белькович рассказал в личном блоге, как приготовить аппетитные корн-доги на палочках. Кроме сосисок, он также использовал крабовые палочки и сыр. Рецепт простой, а блюдо получается аппетитным, утверждает кулинар.

Ингредиенты: кукурузная мука – 1 стакан, пшеничная мука – 1 стакан, мед – 2 ст. л., соль – 1 ч. л., сахар – 1 ст. л., сода – 0,5 ч. л., молоко – 1 стакан, яйцо – 1 шт., уксус – 1 ч. л., растительное масло – 30 г, сосиски – 4 шт., сыр колбасный – 250 г, крабовые палочки – 4 шт., масло растительное.

Смешать венчиком кукурузную и пшеничную муку, сахар, соль, разрыхлитель. Добавить молоко, яйца, уксус, мед, растительное масло, перемешать до однородности (должно получиться густое тесто).

Нанизать на шпажки сосиски, сыр и крабовые палочки. Обвалять в муке опустить в тесто, потом в горячий (180 градусов) фритюр на 3–4 минуты.

К корн-догам Белькович приготовил два соуса. В первом варианте нужно смешать майонез, кетчуп и соевый соус. Во втором — сметану, горчицу и мед.

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