«Самые нежные»: как Белькович готовит сырники абсолютно без муки

Вместо нее телеповар добавляет манку и обваливает в кукурузной крупе.

Телеповар Саша Белькович рассказал, как сделать отличные пышные сырники без грамма муки.

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«Самые нежные, они будут простоя таять во рту!» — заявил кулинар СТС на своем YouTube-шоу Sasha Belkovich.

Ингредиенты: творог — 480 г, яйцо — 1 шт., сахарная пудра — 1,5 с. л., ванильный сахар — 10 г, манка — 1,5 с. л., курага — 2 шт., финики — 3-5 шт., кукурузная крупа — 40 г, подсолнечное масло — 20 мл, соль – щепотка.

Творог перетереть вилкой до однородной массы, вбить яйцо, положить сахарную пудру, ванильный сахар, перемешать. Добавить к творожной массе манку, перемешать.

Нарезать мелко курагу и финики, положить в общую массу, хорошо перемешать, в конце добавить щепотку соли.

Дать составу немного отдохнуть, чтобы манка внутри разбухла. На тарелку насыпать кукурузную крупу и приступить к формированию сырников. Скатать шарики, обвалять в крупе, слегка спрессовать, сделать идеально ровные края можно с помощью стакана.

На разогретую сковороду налить 20 мл подсолнечного масла, обжарить сырники с двух сторон до румяной корочки. Затем отправить их допекаться в духовке на 5-7 минут, поставив температуру 180 градусов. Готово!

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