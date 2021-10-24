Валентин Юдашкин назвал имя счастливчика, которому хотел бы передать Дом мод

Однако наследнику модельера всего три года. И он не сможет управлять «детищем» Валентина Абрамовича.

Вот уже не первый год дизайнер и звездный модельер Валентин Юдашкин борется с онкологическим заболеванием. Знаменитость понимает, что у всего в жизни есть конец. Поэтому муж Марины Юдашкиной задался вопросом, где брать наследника для его Дома мод.

Пока Юдашкин не представляет, кто бы мог его заменить на посту директора любимого «детища».

«Мы все уходим и не будем интересны. Я к этому отлично отношусь. Но надо найти того, кто подхватит знамя и пойдет дальше. Кому передать? Думаю. Увидел бы сейчас такого человека, взял и стал бы готовить. Где его найти? Мы смотрим. Или у нас или привезу откуда-то. Нужен человек профессиональный, должен понимать, чем занят. Не тусовка девушек, которые типа в моде уже лет десять… Я хочу, чтобы пришел тот, кто умеет думать, рисовать, уважать компанию и то, что сделано», — заявил Юдашкин в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

К слову, Юдашкин рад был бы отдать Дом мод внуку Аркадию. Но мальчику пока три года. В отличие от старшего внука Анатолия, Аркаша с малых лет демонстрирует чувство стиля.

Напомним, ранее Марина Юдашкина поздравила любимого мужа с днем рождения. В этом году модельеру Валентину Юдашкина исполнилось 58 лет.

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