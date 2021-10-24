Сочный и яркий морковный кекс: Белькович добавляет в него для вкуса корицу и изюм

Телеповар СТС Саша Белькович рассказал в личном блоге, как он готовит морковный кекс, рецепт радует простотой.
Ингредиенты: изюм — 100 гр., морковь — ½ кг, яйцо — 2 шт., сахар — 2 ст. л, мука — 4 ст. л, разрыхлитель – 1 ч. л, корица — ½ ч. л, соль — 2 щепотки, масло сливочное — 20 г.
Замочить изюм. Натереть морковку на мелкой терке, добавить яйца, сахар, соль, муку, разрыхлитель, корицу, перемешать. Положить изюм.
Форму смазать сливочным маслом и посыпать манкой. Выпекать на 160 градусах 1 час. Сверху посыпать пудрой.
«Получается сочный и яркий кекс!» — утверждает Саша Белькович.
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