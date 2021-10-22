«Джамбалайя или просто плов с колбаской»: Лазерсон добавляет в сочное блюдо помидор и перчик

Такая вариация знакомого кулинарного произведения хорошо разнообразит меню и радует новым вкусом.

Телеповар Илья Лазерсон на YouTube-шоу «Зона Лазерсона» предложил приготовить американский вариант плова. Он получается ароматным и аппетитным за счет колбаски и овощей.

«Сегодня у нас джамбалайя или просто плов с колбаской. В нем используются рис, овощи, курица и краковская колбаса. Получается очень вкусно и питательно», — сказал Илья Лазерсон.

Ингредиенты: филе бедра курицы, краковская колбаса, репчатый лук, сельдерей (стебель), сладкий перец, круглозерный рис, помидор, чеснок, соль, тимьян.

Снять филе с кости, убрать кожицу, нарезать на кусочки. Нарубить крупными кубиками колбасу. На сильном огне в казане обжарить курицу, бросить туда же нашинкованный лук, чуть позже — колбасу. Крупно измельчить сельдерей, положить туда же. Чуть позже — перец, нарезанный на крупные квадраты.

Пару зубчиков чеснока нарезать крупно, бросить, чуть вместе поготовить. Нарезать полтора помидора крупно, отправить туда же. Посыпать тимьяном.

Рис промыть в холодной воде, чуть выдержать в ней. Выложить поверх жареной курицы с овощами, не мешать. Залить кипятком, чтобы жидкость немного покрывала рис. Посыпать еще тимьяном, дождаться, когда жидкости не будет видно, перемешать рис, не трогая зажарки, накрыть крышкой, снизить огонь. Томить 15 минут.

Когда рис станет мягким, плов перемешать и подать к столу.

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