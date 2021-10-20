Вячеслав Макаров рассказал о закулисье «Шоумаскгоон»
Видео
Как добиться стройности ног при помощи домашних упражнений
Видео

Готовим утиную грудку с грушей по фирменному рецепту главного шеф-повара СТС

На две порции у Александра Бельковича ушло 292 рубля.

Готовим утиную грудку с грушей по фирменному рецепту главного шеф-повара СТС
Утиная грудка с грушей и апельсином. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Утиная грудка 2 шт. 400 г (200 р.)
  • Груша средняя 2 шт. (38 р.)
  • Апельсин средний 2 шт. (36 р.)
  • Чеснок 4 зубчика (4 р.)  
  • Мед жидкий 1 ст. ложка (12 р.)
  • Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)
  • Соль
  • Перец
  • Зеленый салат или зелень для подачи

Итого: 2 порции = 292 р., 1 порция = 146 р.

Приготовление:

На каждой куриной грудке с одной стороны делаем надрезы крест-накрест.

Фото: СТС

Обжариваем куски мяса на среднем огне.

Затем томим до готовности, солим, перчим.

Фото: СТС

На отдельной сковородке обжариваем мелко порубленный чеснок.

Фото: СТС

Груши разрезаем на 4 части, удаляем семенные коробочки и отправляем к чесноку.Когда груша слегка обжарится – выжимаем сок из 2 апельсинов и добавляем мед.

Фото: СТС

Когда груша слегка обжарится – выжимаем сок из 2 апельсинов и добавляем мед.

Фото: СТС

Сервировка:

Подаем грудку, нарезанную кусочками, вместе с грушей и зеленым салатом, полив сверху апельсиновым соусом.

Приятного аппетита!

Тэги

Александр БельковичБельковичКулинарные рецептырецепт от СТСРецептыСаша Белькович