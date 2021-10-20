Готовим утиную грудку с грушей по фирменному рецепту главного шеф-повара СТС

Ингредиенты:
- Утиная грудка 2 шт. 400 г (200 р.)
- Груша средняя 2 шт. (38 р.)
- Апельсин средний 2 шт. (36 р.)
- Чеснок 4 зубчика (4 р.)
- Мед жидкий 1 ст. ложка (12 р.)
- Подсолнечное масло 20 мл (2 р.)
- Соль
- Перец
- Зеленый салат или зелень для подачи
Итого: 2 порции = 292 р., 1 порция = 146 р.
Приготовление:
На каждой куриной грудке с одной стороны делаем надрезы крест-накрест.
Обжариваем куски мяса на среднем огне.
Затем томим до готовности, солим, перчим.
На отдельной сковородке обжариваем мелко порубленный чеснок.
Груши разрезаем на 4 части, удаляем семенные коробочки и отправляем к чесноку.Когда груша слегка обжарится – выжимаем сок из 2 апельсинов и добавляем мед.
Когда груша слегка обжарится – выжимаем сок из 2 апельсинов и добавляем мед.
Сервировка:
Подаем грудку, нарезанную кусочками, вместе с грушей и зеленым салатом, полив сверху апельсиновым соусом.
Приятного аппетита!