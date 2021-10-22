Этот салат с капустой – вкусовой восторг: Емельяненко добавляет в него орехи, корицу и сыр

Такую закуску можно готовить хоть каждый день и не грех поставить на праздничный стол.

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать необычный салат из простой белокочанной капусты.

«Капуста в сочетании с корицей и остальными ингредиентами делает этот салат просто вкусовой бомбой», — считает Василий Емельяненко.

Ингредиенты: капуста молодая — 1/3 кочана, яблоко – 1/2 шт., майонез — 2 ст. ложки, лимон — небольшой кусочек, корица молотая, чеснок — половина зубчика, черный перец — по вкусу, кешью обжаренный — 15 шт., сушеный сыр — 1 ч. ложка, соль, свежая мята — для украшения.

Капусту нашинковать тонкой соломкой, легче всего это сделать овощечисткой. В майонез натереть немного лимонной цедры, выдавить из небольшого кусочка лимона сок, добавить на кончике чайной ложки молотую корицу, мелко натертый чеснок, черный перец, все тщательно перемешать.

Орехи смешать с сушеным сыром и солью, растереть в ступе. На тонкую соломку нарезать половинку очищенного от кожуры яблока и сбрызнуть лимонным соком. На тарелку выложить капусту, чуть подсолить, посыпать орехово-сырной крошкой, равномерно распределить яблочную соломку. В салат добавить майонезную заправку, украсить листочками свежей мяты или другой любимой зеленью.

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