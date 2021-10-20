Аджика и лимон делают свое дело: как приготовить отличный стейк из свинины по Емельяненко

Мясо можно запечь как в духовке, так и на мангале.

Известный кулинар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как зажарить мягкие и очень вкусные стейки из свиной шеи. А к ним сделать аппетитный остренький соус.

«Шикарнейший ужин можно приготовить, буквально за 15 минут!» — заверил телеповар.

Ингредиенты: свиная шея — 600 г, аджика сухая (грузинская), перец черный — по вкусу, приправа для фарша — 1–2 щепотки, соль — по вкусу, лимон — 1/3, растительное масло, петрушка — небольшой пучок, лук зеленый, перец острый — по вкусу, томатная паста — 2 ч. ложки, мандарин (апельсин) — 1 шт., лимон — небольшой кусочек, оливковое масло — 5–6 ст. ложек.

Разбить соединительные ткани свининой шеи, чтобы мясо получилось мягким, и лучше промариновалось. Смазать аджикой, посыпать черным перцем, приправой для фарша, посолить и полить лимонным соком. Сбрызнуть растительным маслом и перемешать.

Отправить на разогретый гриль и довести до желаемой прожарки.

Мелко нарезать зелень, острый перец, смешать с томатной пастой. В соус выдавить сок из одного мандарина, кусочка лимона, полить оливковым маслом и по вкусу посолить. Все тщательно перемешать, переложить соус в большую тарелку и сверху на него выложить стейки.

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