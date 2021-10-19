Как сделать ресторанный луковый суп дома: аппетитным французским рецептом поделился Ивлев

Константин Ивлев на своем кулинарном YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как приготовить настоящий французский луковый суп. «Меня ему научил настоящий француз!» — заявил шеф.

Телеповар когда-то учился кулинарному мастерству у обладателя звезды Michelin Патрика Пажеса, и именно он раскрыл секрет этого вкусного блюда. Ивлев попросил не удивляться, ведь в составе супа есть бульонный кубик. Константин считает, раз его клал гуру, значит он должен быть в супе.

Ингредиенты: лук репчатый – 1 кг, оливковое масло для жарки – 200 мл, белое вино – 300 г, куриный бульон – 1 л, коньяк – 100 мл, пармезан – 60 г, хлеб тостовый – 40 г, бульонный кубик – 1 шт., соус демиглас – 2 ст.л., мускатный орех – по вкусу. соль, перец – по вкусу.

Нарезать лук перьями толщиной 2-3 мм. В сотейнике обжарить на оливковом масле лук до золотистого цвета (минут 12). Влить в него куриный бульон, снять сверху слой масла в миску. Влить вино, потомить. Добавить мускатный орех (молотый или натереть), соус демигас. Влить коньяк и выпарить его в течение 2 минут.

Суп разлить по горшочкам. Вырезать из тостового хлеба кружки, подсушить в духовке 2-3 минуты, положит сверху супа в горшочках. Не крышками, а внутрь. Посыпать тертым пармезаном. Поставить в духовку на 240 градусов (верхний жар). Запекать до золотистой корочки. Есть, когда чуть остынет.

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