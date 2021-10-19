Нежные, с необычной структурой: как приготовить блинчики из банана и манки без яйца по рецепту Емельяненко

Замешиваются они очень быстро, но нужно обязательно оставить тесто на несколько минут, чтобы крупа размякла.

8Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить вкусные банановые блинчики с манкой. Яиц в этом рецепте нет, поскольку связующим ингредиентом выступит банан.

«Блинчики получаются нежными, аппетитными с необычной структурой», — сказал известный телеповар.

Ингредиенты: банан — 1 шт., манка — 200 г, соль — 1 щепотка, сахар — 50 г, дрожжи — 4 г, вода — 400 г, ваниль — по вкусу.

В миску положить очищенный банан, манку, соль, сахар, дрожжи, немного ванили или ванильного сахара. Залить теплой водой, взбить блендером до однородного состояния и оставить примерно на час в теплом месте.

Перемешать, жарить с одной стороны, как обычные блины на сковороде, обмазанной маслом. Подавать к столу с вареньем, медом или со сметаной.

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