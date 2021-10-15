Сальце, тертая картошечка и лук: Лазерсон делает из этого аппетитные рулетики

На YouTube-шоу «Зона Лазерсона» Илья Лазерсон рассказал, как приготовить рулет с картошкой и салом по-немецки. Правильно блюдо называется Мекленбургский рулет, этот рецепт телеповар привез прямиком из Германии, пообщавшись с несколькими хозяйками, которые готовят его для близких, и усовершенствовал его.

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«Сегодня очень вкусные картофельные рулеты с беконом! Это надо попробовать!» — сказал Лазерсон.

Ингредиенты: картошка — 4 шт. (300 гр.), мука — 100 гр. (в 3 раза меньше, чем картошки), соль — по вкусу, крахмал — 1 ст. л., куриное яйцо — 1 шт. На начинку: растительное масло, репчатый лук, бекон, петрушка, грецкий орех. Заливка: куриное яйцо, молоко.

Нарезать мелко лук, обжарить до легкого золотистого оттенка на растительном масле, бросить нарубленный мелко бекон в сковороду. Довести до готовности.

Измельчить несколько грецких орехов. Нашинковать петрушку. Петрушку и орехи бросить в бекон с луком. Размешать, начинка готова.

Отварить картошку до полуготовности, натереть на терке. Смешать с мукой (на 300 граммов картошки — 100 граммов муки), бросить ложку крахмала, вбить яйцо, посолить по вкусу, размешать, заместить тесто.

Разделить на 2 части. Раскатать на муке в толстый блин, положить начинку сверху, завернуть в рулет, нарезать на кусочки. В форму выложить рулетики, чтобы начинка была видна сверху.

В миску вбить яйцо, добавить немного молока, соли, взбить венчиком. Залить смесью рулетики.

Запекать 20 минут при 180 градусах (конвекция).

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