«Хрустит, как снег!»: Лазерсон раскрыл, как аппетитно засолить капусту по-грузински

Илья Лазерсон рассказал, как сделать ее без уксуса очень плотной и ярко-свекольного цвета.

Илья Лазерсон на своем YouTube-шоу «Зона Лазерсона» рассказал, как приготовить настоящую капусту по-грузински, она, по его словам, не делается с уксусом, а квасится, как русская. «Признаться честно, очень люблю эту штукенцию!» — заметил повар.

«Пикантная, хрустящая, красивая закуска. Больше говорить не буду — она итак идеальна!» — сказал кулинар.

Ингредиенты: капуста, свекла, чеснок, жгучий перец (по желанию), сельдерей, вода, соль, сахар.

Лазерсон засаливал капусту в кастрюле, также заранее нужно подготовить груз.

Нарубить крупно капусту, выложить в кастрюлю, сельдерей стеблевой нарезать средниками кусочками, посыпать сверху. Потом слой рубленого крупно чеснока, жгучего перца, затем нарезать тонкими пластинками свеклу, посыпать сверху. Далее сделать опять слой капусты и засыпать несколькими ломтиками свеклы.

Сделать рассол. На литр воды – до 2 столовых ложек соли, щепотка сахара. Размешать, растворить и залить капусту. Жидкости должно быть вровень. Через сутки уровень жидкости подрастет, положить сверху тарелочку и установить гнет. Капуста засаливается 6 дней минимум.

«Капуста хрустит, как снег при минус тридцати!» — сказал Илья Лазерсон.

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