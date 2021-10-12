Легендарный рецепт котлет «Метрополь»: Лазерсон раскрыл секрет этого вкусного блюда из курицы

Илья Лазерсон на своем кулинарном YouTube-шоу «Зона Лазерсона» раскрыл легендарный рецепт котлет «Метрополь». Их делают из отбитой куриной грудки, внутрь которых кладут печенку. Шеф утверждает, что блюдо получается очень аппетитным. При этом ингредиенты в нем используются простые и недорогие.

Ингредиенты: куриное филе, печенка куриная, лук, морковь, сливочное масло, мука, яйцо, панировочные сухари, растительное масло для фритюра.

Нарезать четвертькольцами лук, слайсами – морковь, обжарить на растительном масле, можно подливать немного воды во время готовки, чтобы овощи быстрее стали мягкими. Промыть, порезать куриную печенку, бросить в овощи. Пожарить все вместе, посолить и немного потушить с небольшим количеством воды до полной готовности. В конце добавить мускатный орех и остудить полностью. Добавить кусочек сливочного масла и измельчить в блендере или мясорубке.

Куриную грудку разрезать по диагонали, отбить пласты мяса птицы через пленку, посолить. Часть филе, которая имеет гладкую сторону (там была кожа), положить пленочкой на себя. Это нужно, чтобы к котлетам хорошо прикрепилась панировка.

На каждый кусочек отбитого филе положить ложку печеночной начинки, свернуть в трубочку и сформировать ладошками, подворачивая края котлетки. Взбить яйцо, положить щепотку муки, чуть посолить. Обвалять котлеты в муке, потом в яйце, затем в панировочных сухарях. Ладонями придать форму котлет. Оставить на столе на некоторое время, чтобы панировка хорошо прикрепилась к мясу.

Пожарить в большом количестве растительного масла, довести до готовности в духовке (170-180 градусов), на это уйдет минут 15.

Котлеты «Метрополь» подают с картофельным пюре и маринованным огурчиком. Шеф утверждает, что это очень вкусно!

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