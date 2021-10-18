Бюджет – 100 рублей: как приготовить очень вкусный и яркий салат из простой капусты по Емельяненко

В закуске «Провансаль» используются вполне понятные ингредиенты, которые есть в любом магазине.

Чтобы удивить семью или гостей, совсем не обязательно часами корпеть на кухне и выискивать диковинные ингредиенты в магазине или на рынке. Вполне подойдет и обычная капуста, уверен известный кулинар Василий Емельяненко.

Телеповар на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» обнародовал такой рецепт, научив зрителей делать закуску «Провансаль». «Очень вкусный и яркий салат», — утверждает он.

Ингредиенты: капуста молодая — 350 г, лук красный — 30 г, перец чили — по вкусу, перец болгарский — 170-180 г, чеснок — 1 зубчик, лимон — 0,5 шт., сахар — 1 ч. ложка, соль — 1 ч. ложка, перец черный — по вкусу, стебли молодого укропа — 7-8 шт., масло растительное или оливковое.

Тонкой соломкой нашинковать лук и капусту. Нарезать тоненько болгарский перец и отправить к капусте. Перец желательно использовать разных цветов, на вкус это не повлияет, но салат будет выглядеть ярче.

Мелко нарезать чеснок, растереть его в пасту, бросить в овощи. Выдавить на них сок из половинки лимона, посолить, посыпать сахаром, поперчить, посыпать нашинкованным укропом, заправить маслом, размешать. Готово!

По словам Василия Емельяненко, весь салат уложится в бюджет в 100 рублей, ну а если овощи со своего огорода — еще меньше.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.