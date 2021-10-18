Со сливочным вкусом и сырной корочкой: с этой картофельной запеканкой от Бельковича справится даже ребенок

В гратен идут недорогие и доступные ингредиенты.

Известный телеповар СТС Саша Белькович рассказал в личном блоге, как приготовить очень простую, но при этом вкусную запеканку из картошки. В гратен добавляются сливки и сыр, мясо не используется.

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Ингредиенты: картошка – 1 кг, молоко — 0,5 л, соль, перец, лавровый лист, сливки 33% — 150 мл, сыр твердый — 50 гр.

Картошку тонко нарезать, залить молоком, посолить, поперчить по вкусу, бросить лавровый лист. Поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения. Переложить в кулинарную форму.

Залить сливками, сверху посыпать сыром, накрыть фольгой, поставить в духовку на час (180 градусов).

Достать, убрать фольгу, посыпать сыром и поставить в печь еще минут на 10.

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