Добавить бекон и немного укропа: как сделать тыквенные драники вкусными, рассказал Емельяненко

Они получаются очень яркими и аппетитными.

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как вкусно приготовить золотистые драники из тыквы.

«Такие яркие, вкусные и очень сытные драники улетят с тарелки мгновенно. Готовить их достаточно просто и совсем недолго», — заверил шеф-повар.

Ингредиенты: тыква — треть, яйцо — 1 шт., лук – половина, греческий йогурт или сметана, чеснок — зубчик, сырокопченый бекон — 3 ленточки, укроп — небольшой пучок, мука — 3 ст. ложки, соль, перец.

На сковороду без растительного масла отправить ленточки сырокопченого бекона. На небольшом огне вытопить из него жир. Переложить на салфетку, чтобы впитался жир с поверхности сала.

Тыкву очистить от кожуры, натереть на крупной терке. Немного подсолить, перемешать, дать постоять минут десять, чтобы тыква пустила сок.

В миску с тыквой натереть на крупной терке половину луковицы и на мелкой — зубчик чеснока. Перемешать, отжать сок. Небольшой пучок укропа нашинковать, положить в тыкву. Посолить и поперчить по вкусу.

Бекон нарубить мелко, бросить в основной состав, вбить яйцо, добавить муку. Размешать и пожарить как драники на растительном масле. Не делать их толстыми. Подавать к столу с йогуртом или сметаной.

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