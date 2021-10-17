Нежный, ароматный: как сделать простой банановый пирог по рецепту Бельковича

Подать его можно с сырным кремом или любым другим.

Саша Белькович в личном блоге обнародовал рецепт простого и вкусного бананового пирога. Фрукты на него он посоветовал брать переспелые, чтобы десерт получился вкуснее. Также повар СТС рассказал, как приготовить к выпечке сырный крем. Но он не обязателен.

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Ингредиенты: миндаль или миндальная мука — 100 гр., мука — 1 стакан, разрыхлитель — 1/2 ч. л., корица — 1/2 ч. л., щепотка соли, сливочное масло — 120 гр., сахар — 100 гр., яйцо — 2 шт., ванильный сахар, грецкие орехи — 70 гр., банан — 4 шт. На украшение: банан — 1 шт., грецкие орехи — 30 гр.

Измельчить миндаль. Смешать его с мукой, корицей, щепоткой соли, разрыхлителем.

В отдельной миске соединить сливочное масло, сахар, хорошо взбить венчиком. Положить яйца и ванильный сахар, мешать пока сахар не растворится.

Измельчить грецкие орехи. Бананы размять вилкой и добавить в тесто, затем орехи и мучную смесь.

Все перемешать и вылить в форму для запекания, украсить фруктами, орехами. Выпекать в духовке при 160 градусах примерно 1 час. Готовность проверить деревянной шпажкой.

Если есть желание приготовить к кексу крем, то смешать сливочный сыр, сливки и ванильный сахар. Положить сверху кусочка пирога и подать к столу.

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