«Тает во рту»: как приготовить аппетитный пирог из покупного теста и дешевого минтая, рассказал Емельяненко

Телеповар сделал в нем много сочной начинки с луком и грибочками.

Известный шеф-повар Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать отличный вкусный пирог из покупного слоеного теста и дешевого минтая.

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«Тесто тоненькое, начинки много, пирог просто тает во рту», — похвалил он свое блюдо.

Ингредиенты: слоеное дрожжевое тесто, филе минтая — 5 шт., лук — 1 шт., шампиньон — 1 шт., яйца — 2 шт., сливки — 100 г, картофель — 4-5 шт., мука, копченая паприка, растительное масло, соль, перец.

Картошку почистить, сварить, сделать пюре. Пожарить лук полукольцами и один нарезанный пластинками шампиньон.

Филе минтая посолить, обвалять в муке, обжарить на растительном масле.

В картофельное пюре добавить обжаренный лук с шампиньоном. Вбить два яйца, сто граммов сливок, перемешать. Посолить, поперчить, насыпать немного красной копченой паприки.

Слоеное дрожжевое тесто раскатать скалкой (не сильно). Выложить тесто в форму для запекания. Кусочки минтая разложить на тесто и залить картофельно-луковым омлетом. Лишние края теста убрать, из них можно сделать ободок для пирога.

Запекать при температуре 200 градусов 25 минут. Достать, оставить на столе на 3-4 минуты. Затем вынуть из формы и нарезать пирог на кусочки.

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