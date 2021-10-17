«Вкусный, ароматный, без заморочек»: как испечь свежий домашний хлеб у себя на кухне, рассказал Емельяненко

Для запаха телеповар добавил в него немного мяты.

Известный телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как он готовит хлеб на собственной кухне.

«Вкусный, ароматный и без лишних заморочек», — сказал про выпечку шеф.

Ингредиенты: вода питьевая – 400 г, дрожжи сухие – 22 г, сахар – 20 г, соль – 15 г, мята – 0,5 ст. ложки, злаки (лен и кунжут) — по одной ст. ложке, мука в/с – 700 г, масло растительное — 100 г, сливочное масло.

В чашу тестомеса положить муку, дрожжи, сахар, соль, половину столовой ложки сушеной мяты. Добавить по одной столовой ложке слегка обжаренных злаков, налить воду и растительное масло. Вымешивать не менее 10 минут.

Тесто сформировать в шар и отправить в духовку, выставив режим «подготовка теста» на 30 минут. Если у духовки нет такой функции – накрыть его пищевой пленкой и при комнатной температуре дать ему подняться и увеличиться примерно в 2 раза.

Пышное тесто разделить пополам. Противень покрыть пищевой пленкой, смазать растительным маслом. Выложить тесто, накрыть сверху пленкой и на 30 минут отправить в духовку, выставив режим «подготовка теста». Тесто должно увеличиться в объеме не менее чем в 2 раза.

Внутреннюю часть формы для запекания смазать сливочным маслом. Тесто разровнять свернуть в рулет, положить в формы для запекания швом вниз. Формы с тестом отправить в духовку с режимом «подготовка теста» до тех пор, пока тесто не заполнит всю форму и не появится шапочка.

Достать формы из духовки. Выставить заранее температуру духовки на 210 градусов поставить хлеб. Снизить температуру до 190 градусов и выставить функцию «хлеб». Выпекать 25 минут.

«Важно периодически поглядывать, чтобы ничего не пригорало, так как духовки у всех разные. Хлеб выкладываем из форм, накрываем полотенцем и даем ему отдохнуть 15-30 минут. У нас получился аппетитный и очень вкусный хлебчик, который понравится всем без исключения», — сказал Василий Емельяненко.

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