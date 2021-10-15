«Готовьте именно так!»: Емельяненко дал вкусный ресторанный рецепт знаменитого мяса по-французски

В нем используется фарш в виде большой котлеты, также есть томат и яйцо.

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» известный телеповар Василий Емельяненко поделился ресторанным рецептом свинины по-французски, она получается очень сочной и интересной на вид.

Ингредиенты: свинина — 300 г, сыр — 50-80 г, яйцо — 1 шт., лук — 1 шт., томат — 1 шт., шампиньоны — 3 шт., чеснок – зубчик, сливочное масло, соль, перец.

Сделать фарш, посолить, поперчить. Выложить на пергамент, сформировать большую плоскую котлету диаметром со сковороду.

Обжарить ее с одной стороны. Пока обжаривается мясо, нарезать лук полукольцами. Обжаренной стороной положить котлету на противень, застеленный пергаментом, поперчить.

На вытопившемся от свинины жире обжарить лук и нарезанные пластинками шампиньоны. Добавить нашинкованный чеснок, обжарить вместе. Выложить этот состав на котлету, разложить поверху тонкие кусочки томата, посолить, посыпать тертым сыром. Поставить в духовку на 10 минут.

Готовое мясо выложить на тарелку, сверху выложить жареное яйцо.

«Вид шикарный, мясо очень сочное, сыр тянется, вкус потрясающий. Вот мой вам совет — готовьте это блюдо именно так!» — сказал Емельяненко.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.