Котлеты «Медвежья лапа»: Лазерсон добавляет в них печенку, которая дает привкус дичи

Это простое в исполнении блюдо – одно из любимых у известного кулинара.

Илья Лазерсон раскрыл рецепт мордовских котлет «Медвежья лапа» на YouTube-шоу «Зона Лазерсона». Он готовит их с печенью, которая, по его словам, придает любым котлетам привкус дичи.

Ингредиенты: говядина, свинина, печенка, лук репчатый (в фарш и пожарить отдельно), тостовый хлеб, масло сливочное, масло подсолнечное.

Взять говядины и свинины поровну, печенки – раза в 4 меньше, чем общего количества мяса, прокрутить в мясорубке. В конце измельчить хороший кусок лука. Фарш поперчить, посолить, размешать и хорошенько отбить, чтобы он стал пластичнее. Оставить на некоторое время «отдыхать». Яйцо и хлеб добавлять не надо в состав.

Хлеб нарезать на продолговатые кусочки, поджарить на растительном масле, в конце добавить сливочного масла. Нашинковать полукольцами лук, пожарить на том же масле.

Сформировать котлеты, обвалять в муке, тоже пожарить на сковороде. Если сделали крупные – доготовить в духовке. На тарелку выложить котлеты, гренки и лук, подать к столу.

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