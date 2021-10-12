Как готовят солянку в ресторанах: Емельяненко обязательно добавляет рассол от квашеной капусты

Важно также овощи и мясо потушить вместе в кастрюльке и дать настояться.

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» телеповар Василий Емельяненко рассказал, как приготовить солянку по ресторанному рецепту.

Ингредиенты: говяжьи ребра — 500-800 г, квашеная капуста — 150 г, сосиска — 1 шт., сервелат варено-копченый — 100 г, свиная грудинка — 100 г, морковь – половина, лук – половина, томатная паста — 2 ч. ложки, зеленый лук — 2 перышка, укроп — несколько веточек, острый перец – половина, оливки — 3-5 шт., маслины — 3-5 шт., лимон — несколько долек, чеснок – зубчик, перец.

Сварить крепкий бульон из говяжьих ребер с лавровым листом.

Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Кастрюлю отправить на огонь, налить растительное масло и обжарить на нем нарезанный лук и морковь. Пока обжариваются овощи нарезать свиную грудинку и варено-копченый сервелат кубиками, а сосиски колечками.

Добавить в кастрюлю к овощам квашеную капусту и три половника говяжьего бульона, кинуть лавровый лист и тушить на небольшом огне примерно 7 минут. Добавить две чайные ложки томатной пасты.

«Во время тушения капусты бульон выпаривается, поэтому томатная паста с овощами немного поджарится», — прокомментировал Емельяненко.

Бросить нарезанное кусочками отварное мясо, кубики грудинки и сервелата, колечки сосиски и нарезанную колечками половину острого перца.

Все вместе обжарить в кастрюле и налить бульона столько, чтобы получилась нужная густота солянки. Добавить несколько столовых ложек рассола от квашеной капусты, поперчить, размешать.

Перед тем как закипит солянка, выжать в нее дольку лимона и добавить нарезанные колечками оливки и маслины. После закипания положить в суп мелко порубленный зубчик чеснока и несколько полуколец лимона. Выключить огонь и дать солянке постоять 15-20 минут.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.